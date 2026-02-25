Уиткофф прокомментировал прошедшие трехсторонние переговоры США, РФ и Украины

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф заявил, что Россия продемонстрировала настоящую коммуникацию на прошедших трехсторонних переговорах по Украине. Его слова передает украинский телеканал ТСН.

По словам Уиткоффа, представители делегаций разошлись по разным комнатам, обсуждались военные и экономические вопросы.

«Что касается россиян, то мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — поделился спецпосланник.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

