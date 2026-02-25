Размер шрифта
Трамп уличил Иран в разработке мощного оружия

Трамп: Иран разрабатывает ракеты, способные долетать до США и Европы
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время обращения к конгрессу заявил, что Иран якобы все еще не отказался от планов по созданию ядерного оружия и разрабатывает оружие, способное поражать цели на территории Европы и США. Об этом сообщает Fox News.

Политик отметил, что его администрация продолжит работать с Ираном, чтобы не допустить разработки ядерного оружия, но при необходимости прибегнет к силе.

При этом американский лидер подчеркнул, что хотел бы решить разногласия между странами дипломатическим путем.

«Но одно можно сказать наверняка: я никогда не позволю главному спонсору терроризма в мире — коим они являются с большим отрывом — обладать ядерным оружием», — добавил Трамп.

До этого президент США заявил, что руководство Ирана пока не готово официально заявить об отказе от разработки ядерного оружия, хотя и демонстрирует высокий уровень заинтересованности в заключении сделки с США.

Следующий раунд переговоров между США и Ираном о ядерной сделке ожидается в Женеве на этой неделе. Накануне иранские власти заявили, что готовы подписать сделку с Вашингтоном.

Ранее в Иране сообщили об отсутствии стремления к созданию ядерного оружия.

 
