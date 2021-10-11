Мошенники начали выманивать деньги под видом «спецоперации ФСБ»

Мошенники выманили деньги у жительницы Екатеринбурга под видом «спецоперации ФСБ», сообщается на портале E1.

«Мне позвонили из службы безопасности Сбербанка, сообщили, что с моей карты производились какие-то несанкционированные операции. Через какое-то время мне позвонили из ФСБ. Мужчина настаивал на конфиденциальности всей операции, сказал, что в самом Сбербанке есть мошенники, и они пытаются найти «крысу», — рассказала потерпевшая.

Подставные сотрудники ФСБ попросили жертву помочь им.

«Моя функция была в том, чтобы помочь найти эту «крысу» и спасти свои деньги, так как мои данные попали в плохие руки, и их якобы пытались использовать, чтобы взять кредит на мое имя», — поделилась женщина.

Мошенники уговорили ее пойти в отделение Сбербанка и взять якобы ненастоящий кредит. Злоумышленники подчеркнули, что женщина должна вести себя как «обычный клиент» и по WhatsApp рассказывать о поведении сотрудников банка.

«Мне продолжали звонить из Сбербанка и ФСБ. Причем, номера Сбербанка были московские, а ФСБ — екатеринбургский. Причем, сотрудник ФСБ сказал загуглить номер и сверить с тем, с которого он звонит, чтобы убедиться, что он на самом деле работает там. Действительно, когда я посмотрела на сайте ФСБ, номер совпал», — отметила пострадавшая.

Женщина, следуя указаниям, оформила кредитную карту и сняла с нее деньги. Эти средства, сказали ей мошенники, меченые и принадлежат государству.

«Меченые купюры мне нужно было положить на карту ВТБ, при этом попросили продиктовать несколько номеров этих купюр», — пояснила женщина.

Получив деньги, злоумышленники поблагодарили ее за сотрудничество и пообещали позже связаться по поводу компенсации кредита

«Звонка не поступило, через пару часов я стала на работе отходить от шока и сопоставлять факты», — рассказала потерпевшая.

Женщина написала заявление в полицию. Она должна Сбербанку 150 тыс. да рублей. В местном ОВД устанавливают обстоятельства произошедшего.

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