Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ФФККР высказались о возможном пропуске Игр-2022 несовершеннолетними... 15:07
Премьер Украины рассказал, почему стране нужно отказаться от энергоресурсов России 15:05
СК возбудил дело против директора школы в Махачкале и руководства ЧОП после убийства 15:01
Бывший муж погибшей в ДТП ответил на вопрос о претензиях к Собчак 15:01
Грабитель оставил хозяевам дома записку с претензией, не найдя ценных вещей 14:57
Александер Шалленберг вступил в должность канцлера Австрии 14:56
Петербурженка отказалась судиться со Шнуровым из-за песни «В Питере —... 14:56
СК просит арестовать подозреваемого, толкнувшего женщину под колеса электробуса... 14:45
Microsoft обновит свое популярное приложение 14:44
Бузовой сделали предложение на белорусском «X-Факторе» 14:40

Мошенники начали выманивать деньги под видом «спецоперации ФСБ»

close
100%
Depositphotos

Мошенники выманили деньги у жительницы Екатеринбурга под видом «спецоперации ФСБ», сообщается на портале E1.

«Мне позвонили из службы безопасности Сбербанка, сообщили, что с моей карты производились какие-то несанкционированные операции. Через какое-то время мне позвонили из ФСБ. Мужчина настаивал на конфиденциальности всей операции, сказал, что в самом Сбербанке есть мошенники, и они пытаются найти «крысу», — рассказала потерпевшая.

Подставные сотрудники ФСБ попросили жертву помочь им.

«Моя функция была в том, чтобы помочь найти эту «крысу» и спасти свои деньги, так как мои данные попали в плохие руки, и их якобы пытались использовать, чтобы взять кредит на мое имя», — поделилась женщина.

Мошенники уговорили ее пойти в отделение Сбербанка и взять якобы ненастоящий кредит. Злоумышленники подчеркнули, что женщина должна вести себя как «обычный клиент» и по WhatsApp рассказывать о поведении сотрудников банка.

«Мне продолжали звонить из Сбербанка и ФСБ. Причем, номера Сбербанка были московские, а ФСБ — екатеринбургский. Причем, сотрудник ФСБ сказал загуглить номер и сверить с тем, с которого он звонит, чтобы убедиться, что он на самом деле работает там. Действительно, когда я посмотрела на сайте ФСБ, номер совпал», — отметила пострадавшая.

Женщина, следуя указаниям, оформила кредитную карту и сняла с нее деньги. Эти средства, сказали ей мошенники, меченые и принадлежат государству.

«Меченые купюры мне нужно было положить на карту ВТБ, при этом попросили продиктовать несколько номеров этих купюр», — пояснила женщина.

Получив деньги, злоумышленники поблагодарили ее за сотрудничество и пообещали позже связаться по поводу компенсации кредита

«Звонка не поступило, через пару часов я стала на работе отходить от шока и сопоставлять факты», — рассказала потерпевшая.

Женщина написала заявление в полицию. Она должна Сбербанку 150 тыс. да рублей. В местном ОВД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее «Газета.Ru» писала, как пожилой паре из Екатеринбурга с угрозами продали огнетушитель за 70 тыс. рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Купил нож, потому что у всех есть». Главное об убийстве в дагестанской школе
После убийства школьника в Махачкале возбуждено несколько уголовных дел
«Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые»
Дмитрий Медведев — о Зеленском и бессмысленности переговоров с Украиной
Заболеваемость коронавирусом в Москве выросла в полтора раза за две недели
В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19
В Госдуме выступили против введения штрафов за отказ от вакцинации
Определены лауреаты Нобелевской премии по экономике
СК просит арестовать подозреваемого, толкнувшего женщину под колеса электробуса в Москве
Петербурженка отказалась судиться со Шнуровым из-за песни «В Питере — пить»
Новости и материалы
В ФФККР высказались о возможном пропуске Игр-2022 несовершеннолетними фигуристками
Премьер Украины рассказал, почему стране нужно отказаться от энергоресурсов России
СК возбудил дело против директора школы в Махачкале и руководства ЧОП после убийства
Бывший муж погибшей в ДТП ответил на вопрос о претензиях к Собчак
Грабитель оставил хозяевам дома записку с претензией, не найдя ценных вещей
Александер Шалленберг вступил в должность канцлера Австрии
Microsoft обновит свое популярное приложение
Бузовой сделали предложение на белорусском «X-Факторе»
В Росгидромете рассказали, когда в Москву придут сильные дожди
Покончившая с собой и убившая детей женщина была психически нездорова
В России страдают ожирением каждая вторая женщина и каждый третий мужчина
Винер-Усманова отреагировала на слова главы Федерации гимнастики Болгарии
Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве
Директор Валерия Леонтьева ответил на слухи о госпитализации артиста
«КамАЗ» отстранит от работы пожилых непривитых сотрудников
Четырнадцать детей отравились в детском саду в Иркутской области
В Израиле запустили самый масштабный симулятор жизни на Марсе
Сентябрь 2021 года в европейской России стал самым холодным за последние 25 лет
Все новости
Что известно о гибели конькобежца Руслана Захарова
23-летний спортсмен Захаров скончался после наезда грузовика в Хабаровске
Смертельное ДТП с Собчак, гибель артиста в Большом театре, новый худрук Театра Сатиры
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
«Токсическое влияние»: как не надо питаться во время COVID-19
Терапевты советуют исключить фастфуд после инфицирования коронавирусом
Заводы – не панацея. Почему буксует мусорная реформа
Эксперты указали, что МСЗ не смогут полностью очистить Россию от бытового мусора
Когда россиянам ждать новую сторублевку
ЦБ планирует выпустить новую 100-рублевую банкноту к концу 2022 года
«Симптомы осложнений остаются до полугода, иногда дольше»
В Роспотребнадзоре рассказали о средней продолжительности коронавируса
Опубликованы фото с места гибели женщины с двумя детьми в Москве
Китайский конкурент Tesla замахнулся на Porsche
Как Polestar пришла от гоночных Volvo к китайским электрическим спорткарам
«Защитник веры» и «Синяя Борода»: как Генрих VIII реформировал церковь и убивал жен
500 лет назад будущий король-реформатор Генрих VIII получил титул «Защитник веры»
«Отключение от соцсетей — лучшее, что мы можем сделать»
Дуров в свой день рождения назвал соцсети непрерывным потоком мусора
«У нас исключительные отношения с Россией»
Президент Сербии поблагодарил Россию и попросил о благоприятной цене на газ
«Прекратить зоопарк». В школах введут федеральную систему учета успеваемости
В России создадут государственную систему учета успеваемости школьников
«Для Кремля такого вопроса не существует»
Дмитрий Песков прокомментировал слова о возврате Крыма Украине «за пять минут»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях