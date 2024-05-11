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В офисе Зеленского хотят окончательного принятия «формулы мира» на саммите в Швейцарии

Подоляк: на саммите в Швейцарии нужно окончательно принять формулу мира Киева

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Efrem Lukatsky/AP

Киев на саммите в Швейцарии по Украине намерен добиться окончательного принятия так называемой «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского, увеличить количества государств, которые поддерживают эту формулу, а также определить возвращение Украины к соблюдению международного права. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в беседе с газетой Der Standard.

«Саммит в Швейцарии – очень важная платформа. Мы ставим перед собой три цели. Окончательное принятие формулы мира как единственный путь к справедливому миру. Второе: мы максимизируем количество государств, поддерживающих эту формулу. И третье: по итогам этой встречи мы должны определить, как нам вернуться к соблюдению международного права», — сказал Подоляк.

Он считает, что прямые переговоры с Россией «принципиально невозможны», в этой связи необходимо продвигать «формулу мира».

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале заявил, что провал встречи по Украине в Швейцарии может привести к краху власти Владимира Зеленского.

Ранее Лавров оценил возможность начала переговоров РФ, Украины и Запада.

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