Под удар ВСУ попал парк аттракционов в ЛНР

Город Стаханов Луганской народной республики в ночь на 11 мая попал под обстрел подразделений ВСУ, под удар попал детский парк аттракционов. Об этом сообщил глава города Сергей Жевлаков в своем Telegram-канале.

«Ночью ВФУ (вооруженные формирования Украины. — «Газета.Ru») обстреляли Стаханов. Снаряды попали в центр парка «Горняк» возле детских аттракционов», — написал он.

Глава города уточнил, что один из снарядов упал на пешеходную дорожку рядом с аттракционами в самом центре, а второй — рядом на аллее парка. Также, по его словам, осколками в парке были повреждены линии электропередачи, фонари наружного освещения, аттракционы, касса продажи билетов и остекление в здании института, который находится поблизости. Пострадавших среди мирных жителей нет. Спецслужбы уже приступили к восстановительным работам.

В ночь на 11 мая глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Ровеньках.

Ранее две женщины пострадали при сбросе боеприпаса на автобус в ДНР.