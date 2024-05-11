Российская армия взорвала дамбу через реку Северский Донец

Российские Вооруженные силы взорвали дамбу, в результате перекрыв основной путь снабжения армии Украины в Волчанске. Об этом пишут военкоры в Telegram-канале «Северный Ветер».

«В районе Старого Салтова силами группировки «Север» нанесено огневое поражение по дамбе через реку Северский Донец», — говорится в публикации.

Авторы уточняют, что одним ударом был перерезан основной путь снабжения группировки ВСУ в Волчанске Харьковской области.

Видео, на котором наносится удар опубликовал Telegram-канал «Фронтовая птичка».

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Токаревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Также он сообщил, что российские военные нанесли удары по складам с боекомплектом ВСУ в Харькове и Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».