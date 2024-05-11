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Землю накрыла мощнейшая за последние 20 лет магнитная буря

Ученый Богачев: впервые за 20 лет случилась буря высшего балла

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Магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит на Земле, последний раз такое было 20 лет назад. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, сообщает РИА Новости.

«На Земле магнитная буря высшего уровня. После 20-летнего перерыва. Уровень G5», — сказал он.

До этого главный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал во время магнитных бурь дачникам стоит снизить темп работы на участках, а спортсменам — перейти на умеренные тренировки.

Фельдшер Наталья Балан ранее рассказывала, что самое распространенное воздействие магнитных бурь — головные боли. Из-за магнитных вспышек и электрических импульсов нейроны головного мозга обладают повышенной возбудимостью.

Ранее россияне рассказали, как магнитные бури влияют на их работу.

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