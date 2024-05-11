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Россиянин прятался в шкафу друга, чтобы не платить алименты детям

В Свердловской области полицейские нашли должника в шкафу его друга

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Depositphotos

В Свердловской области мужчина прятался от полиции и приставов в шкафу своего друга, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».

Недавно в полицию Каменска-Уральского поступила информация о предполагаемом местонахождении гражданина 1977 года рождения, который находится в розыске за неуплату алиментов. Оперативники пришли в квартиру к его другу, и хозяин заверил полицейских, что кроме него дома никого нет.

Тем не менее полицейские решили осмотреть квартиру и все же обнаружили 46-летнего гражданина, который прятался от них в шкафу. Должник был задержан и передан сотрудникам федеральной службы судебных приставов.

Ранее россиянка пыталась сбежать от приставов через потайную дверь в доме.

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