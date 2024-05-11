Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин провел встречу с Мантуровым и Чемезовым

Путин на встрече с Мантуровым и Чемезовым предложил обсудить работу в ОПК

Президент России Владимир Путин провел встречу с и.о. вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, как недавно на встрече с правительством просил, чтобы до формирования нового состава правительства не было никаких сбоев в текущей работе. Путин также обратил внимание, что комплекс, которым занимается Мантуров, — это вся промышленность, то есть и гражданская, и оборонная.

«Значительный объём работы идёт по этому направлению в рамках «Ростеха», и я хотел бы сейчас с вами поговорить о том, как строится эта работа сейчас и как мы планируем выстроить её в ближайшее время», — сказал президент.

Он подчеркнул, что многое сделано, налажено и всё функционирует, но при этом есть вопросы, требующие особого внимания.

Накануне источник РБК сообщал, что Мантуров в новом правительстве сохранит за собой пост вице-премьера в новом правительстве, но перестанет возглавлять Минпромторг. Отмечается, что на должность министра рассматривается кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который в свое время возглавлял в министерстве департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

Ранее Чемезов рассказал, как увеличилось производство «Ростеха» после начала СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами