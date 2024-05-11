Путин провел встречу с Мантуровым и Чемезовым

Президент России Владимир Путин провел встречу с и.о. вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, как недавно на встрече с правительством просил, чтобы до формирования нового состава правительства не было никаких сбоев в текущей работе. Путин также обратил внимание, что комплекс, которым занимается Мантуров, — это вся промышленность, то есть и гражданская, и оборонная.

«Значительный объём работы идёт по этому направлению в рамках «Ростеха», и я хотел бы сейчас с вами поговорить о том, как строится эта работа сейчас и как мы планируем выстроить её в ближайшее время», — сказал президент.

Он подчеркнул, что многое сделано, налажено и всё функционирует, но при этом есть вопросы, требующие особого внимания.

Накануне источник РБК сообщал, что Мантуров в новом правительстве сохранит за собой пост вице-премьера в новом правительстве, но перестанет возглавлять Минпромторг. Отмечается, что на должность министра рассматривается кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который в свое время возглавлял в министерстве департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

Ранее Чемезов рассказал, как увеличилось производство «Ростеха» после начала СВО.