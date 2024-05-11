Microsoft выплатит $242 млн за нарушение патента

Суд обязал Microsoft выплатить IPA Technologies компенсацию в размере $242 млн за незаконное использование запатентованной технологии. Об этом сообщает Reuters.

IPA является «дочкой» Wi-LAN, которая в начале 2000-х приобрела ряд патентов у компании Siri, которую позже купила Apple и чью технологию использовала в своем виртуальном помощнике. В 2018 году IPA обратилась в суд, обвинив Microsoft в нарушении патента.

В Microsoft считают, что патент не является действительным. Компания намерена обжаловать решение суда.

Помимо Microsoft, IPA из-за своих патентов также подавала в суд на Google и Amazon. Последнему удалось выиграть дело в 2021 году. Разбирательство IPA с Google все еще продолжается.

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