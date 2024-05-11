Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Microsoft выплатит $242 млн за нарушение патента

Microsoft обязали выплатить $242 млн компенсации за нарушение патента

close
100%
AP

Суд обязал Microsoft выплатить IPA Technologies компенсацию в размере $242 млн за незаконное использование запатентованной технологии. Об этом сообщает Reuters.

IPA является «дочкой» Wi-LAN, которая в начале 2000-х приобрела ряд патентов у компании Siri, которую позже купила Apple и чью технологию использовала в своем виртуальном помощнике. В 2018 году IPA обратилась в суд, обвинив Microsoft в нарушении патента.

В Microsoft считают, что патент не является действительным. Компания намерена обжаловать решение суда.

Помимо Microsoft, IPA из-за своих патентов также подавала в суд на Google и Amazon. Последнему удалось выиграть дело в 2021 году. Разбирательство IPA с Google все еще продолжается.

Ранее Тинькофф Банк проиграл спор со своим клиентом в Верховном суде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами