Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Головчино Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в результате атаки никто не пострадал.

«Есть повреждения в четырех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы», — уточнил Гладков.

Губернатор отметил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, подомовой обход территории продолжается.

Также Гладков сообщил об отмене режима ракетной опасности в некоторых районах региона.

Утром 11 мая в городе Белгороде и Белгородском районе сработали сирены ракетной опасности. О возможной угрозе местных жителей предупредили в 11:04 мск.

При этом Гладков призвал граждан не выходить на улицу и пройти в укрытия. Также он рекомендовал людям не приближаться к окнам.

Чуть позже губернатор Белгородской области заявил об атаке на село Новостроевка-Первая со стороны украинских войск. Глава субъекта рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили на населенный пункт два взрывных устройства.

Ранее у предприятия в белгородском селе Щетиновка при обстреле со стороны ВСУ оказалась пробита кровля.