Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области

close
100%
Настоящий Гладков' class="item-image" >
Телеграм-канал Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Головчино Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в результате атаки никто не пострадал.

«Есть повреждения в четырех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы», — уточнил Гладков.

Губернатор отметил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, подомовой обход территории продолжается.

Также Гладков сообщил об отмене режима ракетной опасности в некоторых районах региона.

Утром 11 мая в городе Белгороде и Белгородском районе сработали сирены ракетной опасности. О возможной угрозе местных жителей предупредили в 11:04 мск.

При этом Гладков призвал граждан не выходить на улицу и пройти в укрытия. Также он рекомендовал людям не приближаться к окнам.

Чуть позже губернатор Белгородской области заявил об атаке на село Новостроевка-Первая со стороны украинских войск. Глава субъекта рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили на населенный пункт два взрывных устройства.

Ранее у предприятия в белгородском селе Щетиновка при обстреле со стороны ВСУ оказалась пробита кровля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами