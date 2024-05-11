Джокович рассказал о своем состоянии после попадания бутылкой в голову

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал в своих соцсетях, что чувствует себя хорошо после того, как ему в голову попала бутылка на турнире в Риме.

«Благодарим вас за тревожные сообщения. Это был несчастный случай, и я спокойно отдыхаю в отеле с пакетом со льдом. Увидимся со всеми в воскресенье», — написал Джокович.

После матча с французом Корентеном Муте Джокович раздавал автографы, когда ему в голову прилетела бутылка. Теннисист тут же схватился за голову и от боли упал на землю. Впоследствии работники арены увели теннисиста в подтрибунное помещение.

В матче следующего круга сербский спортсмен сразится с представителем Чили Алехандро Табило.

Джокович продолжает лидировать в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Четвертым идет российский теннисист Даниил Медведев (7195 очков).

Ранее иностранный теннисист признался, что имеет российский паспорт.