Глава Волгоградской области рассказал о ситуации в регионе после атаки БПЛА

Никто из жителей Волгоградской области не пострадал в результате неудачной попытки украинских военных атаковать регион при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил глава субъекта Андрей Бочаров, комментарий которого опубликован в официальном Telegram-канале местной администрации.

По словам губернатора, в небе над Волгоградской областью были сбиты несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были нейтрализованы силами министерства обороны РФ, уточнил представитель властей.

«Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — добавил Бочаров.

Утром 11 мая российское военное ведомство сообщило, что ночью в трех регионах страны были ликвидированы 16 украинских БПЛА. Девять из них сбили в воздушном пространстве Белгородской области, и еще семь — в Волгоградской и Курской областях.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке ВСУ на село Новостроевка-Первая. Он рассказал, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на стоявший у обочины грузовик. В результате транспортное средство оказалось сильно повреждено, а также пострадали два человека.

Ранее в Калужской области из-за атаки украинского дрона загорелся завод.