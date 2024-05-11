Поезда задерживаются из-за схода вагонов в Ростовской области

Несколько поездов задерживаются из-за инцидента на станции Куберле в в Орловском районе Ростовской области, где произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов с последующим возгоранием груза. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

«Задержаны пассажирские поезда N 455 Челябинск — Волгоград, N 358 Имеретинский Курорт — Уфа, N 113 Санкт-Петербург — Адлер, N 98 Кисловодск —Тында, N 14 Имеретинский Курорт — Саратов до 5 часов», — сказано в сообщении.

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов грузового поезда на железнодорожной станции Куберле в Орловском районе.

По итогам прокурорской проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости «принятия мер реагирования».

До этого МЧС России сообщило, что пожар произошел на железнодорожной станции Куберле в поселке Красноармейский. В ведомстве отметили, что информация о происшествии поступила в 1:42 мск. Огонь охватил цистерну с топливом одного из грузовых составов, находившихся на железнодорожной станции.

9 мая в поселке Лаголово в Ленинградской области произошел пожар, площадь которого превысила 1000 квадратных метров. Огонь охватил сараи и стоявший рядом легковой автомобиль.

Ранее в Москве загорелся торговый центр «Южные ворота».