На Украине признали, что «танки-мангалы» ВС РФ неуязвимы для беспилотников ВСУ

Используемые вооруженными силами России «танки-мангалы» показали эффективность своей защиты от украинских беспилотников на поле боя и оказались неуязвимыми для дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своем You Tube-канале заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

«Так называемый «танк-мангал» оказался неуязвимым для основного оружия поля боя – FPV-дронов», — подчеркнул Стариков.

1 мая американский журнал Forbes писал, что российские танки с установленными на них металлическими куполами, прозванные в народе «царь-мангалами» и «танками-черепахами», стали очередной успешной инновацией ВС РФ.

Опрошенные американским изданием Business Insider эксперты также утверждают, что, несмотря на «дикий и глупый» вид, танки с куполами крайне эффективны на поле боя.

Российские «царь-мангалы» стали часто замечать в зоне СВО в апреле 2024 года.

Ранее в США сообщили о новом оружии России на базе трофейной техники НАТО.