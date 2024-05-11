Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в кабинке туалета на популярном курорте

Metro: в Греции мужчина изнасиловал 16-летнюю школьницу в кабинке туалета

close
100%
Costas Baltas/Reuters

На Крите 16-летняя британская туристка подверглась нападению в отеле на популярном курорте, девушку изнасиловал 28-летний иностранец. Об этом сообщает Metro.

16-летняя британская школьница отдыхала на Крите вместе со своей семьей, в один из дней она завтракала вместе с матерью на террасе отеля и вышла в туалет. В кабинку к ней ворвался неизвестный мужчина, угрожая девушке, он изнасиловал ее.

Пострадавшая обратилась в полицию, следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого, им оказался 28-летний пакистанец. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, он объявлен в розыск.

До этого сообщалось, что военнослужащий британских войск напал на туристку в номере отеля на острове Майорка и изнасиловал. 27-летний мужчина провожал новую знакомую, набросился на нее в номере гостиницы и изнасиловал. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, девушка рассказала, что мужчина был агрессивен и разорвал на ней платье. Злоумышленника задержали в аэропорту, он заключен под стражу.

Ранее десятерых подростков обвинили в групповом изнасиловании сверстницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами