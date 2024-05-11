Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в кабинке туалета на популярном курорте

На Крите 16-летняя британская туристка подверглась нападению в отеле на популярном курорте, девушку изнасиловал 28-летний иностранец. Об этом сообщает Metro.

16-летняя британская школьница отдыхала на Крите вместе со своей семьей, в один из дней она завтракала вместе с матерью на террасе отеля и вышла в туалет. В кабинку к ней ворвался неизвестный мужчина, угрожая девушке, он изнасиловал ее.

Пострадавшая обратилась в полицию, следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого, им оказался 28-летний пакистанец. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, он объявлен в розыск.

До этого сообщалось, что военнослужащий британских войск напал на туристку в номере отеля на острове Майорка и изнасиловал. 27-летний мужчина провожал новую знакомую, набросился на нее в номере гостиницы и изнасиловал. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, девушка рассказала, что мужчина был агрессивен и разорвал на ней платье. Злоумышленника задержали в аэропорту, он заключен под стражу.

Ранее десятерых подростков обвинили в групповом изнасиловании сверстницы.