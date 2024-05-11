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Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадала женщина

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что инцидент произошел рядом с хутором Церковный Белгородского района. Пострадала местная жительница.

«У женщины осколочные ранения мягких тканей затылочной области и правой лопатки, а также проникающее осколочное ранение в левую плевральную полость», — написал Гладков.

Глава региона добавил, что пострадавшую доставили в больницу, где окажут ей всю необходимую помощь.

В этот же день под обстрел попал город Стаханов Луганской народной республики. Один из снарядов прилетел в детский парк аттракционов.

Осколками в парке были повреждены линии электропередачи, фонари наружного освещения, аттракционы, касса продажи билетов и остекление в здании института, который находится поблизости. Пострадавших среди мирных жителей нет. Спецслужбы уже приступили к восстановительным работам.

Ранее украинский дрон атаковал село в Белгородской области.

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