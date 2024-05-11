Минстрой готовит новые идеи по льготной ипотеке для семей с детьми

Исполняющий обязанности главы Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что ведомство отрабатывает идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Идеи есть, мы их отрабатываем. Пока не будем озвучивать», — рассказал он.

Ранее кабинет министров России продлил еще на семь лет программу материальных выплат размером в 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. Об этом объявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Таким образом, льготная программа по поручению президента РФ Владимира Путина пролонгирована до 2031 года и распространится на тех, у кого третий и последующий ребенок родятся до 31 декабря 2030 года.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полностью поддержал решение о продлении семейной ипотеки в России. Об этом парламентарий сказал «Газете.Ru», добавив, что при разработке обновленных условий программы стоит обратить внимание на поддержку многодетных семей.

Ранее Путин анонсировал финансовые вливания в промышленную ипотеку.