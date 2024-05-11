Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минстрой готовит новые идеи по льготной ипотеке для семей с детьми

Минстрой готовит идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Исполняющий обязанности главы Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что ведомство отрабатывает идеи по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Идеи есть, мы их отрабатываем. Пока не будем озвучивать», — рассказал он.

Ранее кабинет министров России продлил еще на семь лет программу материальных выплат размером в 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. Об этом объявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Таким образом, льготная программа по поручению президента РФ Владимира Путина пролонгирована до 2031 года и распространится на тех, у кого третий и последующий ребенок родятся до 31 декабря 2030 года.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полностью поддержал решение о продлении семейной ипотеки в России. Об этом парламентарий сказал «Газете.Ru», добавив, что при разработке обновленных условий программы стоит обратить внимание на поддержку многодетных семей.

Ранее Путин анонсировал финансовые вливания в промышленную ипотеку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами