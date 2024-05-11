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Мужчина погиб в Курской области после атаки украинского дрона

Старовойт: в Курской области один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ

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FotograFFF/Shutterstock

Губернатор Курской области сообщил в Telegram-канале, что в результате удара украинских войск по региону погиб мужчина.

По словам главы региона, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство в городе Судже. В результате был ранен местный житель, которого оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

«Однако мужчина скончался: полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал Старовойт.

8 мая губернатор Курской области сообщал, что украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат в Судже.

Незадолго до этого Старовойт заявлял, что ВСУ сбросили взрывное устройство на трактор, который находился в селе Троицкое в Кореневском районе Курской области. Водитель получил ранение. Он был госпитализирован.

5 мая сообщалось, что ВСУ атаковали ВС России плюшевым зайцем с 75 г тротила внутри, подвесив его на гелиевом шаре. Внутри игрушки также обнаружили детонатор с гироскопом. Взрывоопасный предмет сбили, поскольку цветастый внешний вид вызвал подозрение у российских военных.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области.

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