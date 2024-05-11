СК РФ расследует факты обстрелов Белгородской области и ЛНР

Сотрудники Следственного комитета РФ будут расследовать факты обстрелов Белгородской области и Луганской народной республики (ЛНР) со стороны украинских военных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении уточняется, что речь идет об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район. Кроме того, внимание специалистов привлек обстрел города Ровеньки Луганской области с использованием кассетных боеприпасов.

«Следователи СК РФ установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — добавили в ведомстве.

В ночь на 11 мая российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородской областью несколько воздушных целей. Их уничтожили на подлете к административному центру региона.

По словам главы субъекта Вячеслава Гладкова, в результате атаки ранения получили восемь человек. Из них пятеро граждан были госпитализированы.

До этого в городе Ровеньки загорелось нефтехранилище. Пожар произошел вследствие удара ВСУ. Из-за действий украинских войск пострадали 15 мирных жителей, четверых из них спасти не удалось.

Ранее украинский дрон сбросил взрывные устройства на грузовик в Белгородской области.