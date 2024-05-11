Опра Уинфри извинилась за тележку с жиром в рекламе диеты

Американская телеведущая Опра Уинфри извинилась за многолетнюю пропаганду диет. Звезду, выступившую в спецвыпуске передачи WeightWatchers одноименной компании, занимающейся снижением веса, цитирует Page Six.

«Я была убежденной участницей культуры диет. В своих передачах, журнале, 25 лет на ток-шоу и онлайн. Я многое вложила в это, и припомнить невозможно, сколько раз я участвовала в передачах о похудении и преображении», — вспоминает она.

70-летней Уинфри особенно стыдно за эпизод в 1988 году, когда она привезла в эфир «Шоу Опры Уинфри» тележку с 30 килограммами жира — столько она потеряла на многомесячной диете, включавшей в себя только жидкую пищу.

«Я показывала, как морить себя голодом с помощью «жидкой» диеты, задавала зрителям стандарты, которым ни я, ни кто-либо другой не могли соответствовать», — сожалеет она.

В декабре 2023 года Опра Уинфри призналась, что похудела на 18 килограммов при помощи средства для лечения диабета II типа «Оземпик».

Ранее на шоу «Кабаре» с Эдди Редмэйном решили раздавать алкоголь и столкнулись с проблемой.