Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опра Уинфри извинилась за тележку с жиром в рекламе диеты

Телеведущая Опра Уинфри извинилась за пропаганду диет

close
100%
Mary Altaffer/AP

Американская телеведущая Опра Уинфри извинилась за многолетнюю пропаганду диет. Звезду, выступившую в спецвыпуске передачи WeightWatchers одноименной компании, занимающейся снижением веса, цитирует Page Six.

«Я была убежденной участницей культуры диет. В своих передачах, журнале, 25 лет на ток-шоу и онлайн. Я многое вложила в это, и припомнить невозможно, сколько раз я участвовала в передачах о похудении и преображении», — вспоминает она.

70-летней Уинфри особенно стыдно за эпизод в 1988 году, когда она привезла в эфир «Шоу Опры Уинфри» тележку с 30 килограммами жира — столько она потеряла на многомесячной диете, включавшей в себя только жидкую пищу.

«Я показывала, как морить себя голодом с помощью «жидкой» диеты, задавала зрителям стандарты, которым ни я, ни кто-либо другой не могли соответствовать», — сожалеет она.

В декабре 2023 года Опра Уинфри призналась, что похудела на 18 килограммов при помощи средства для лечения диабета II типа «Оземпик».

Ранее на шоу «Кабаре» с Эдди Редмэйном решили раздавать алкоголь и столкнулись с проблемой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами