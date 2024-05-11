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Трассу Тюмень – Омск перекрыли из-за массовой аварии фур

Движение по трассе Тюмень – Омск перекрыли из-за столкновения четырех фур

Четыре фуры столкнулись на трассе ТюменьОмск. Об этом сообщает Telegram-канал ГИБДД Тюменской области. Движение по дороге перекрыто, машины едут в объезд.

«Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области предпринимают все меры, чтобы восстановить движение транспорта на 349-м километре автодороги Тюмень – Омск, где столкнулись 4 фуры. Предварительно, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей, выехали на встречную полосу, но столкнулись между собой из-за неправильно выбранной дистанции», — говорится в сообщении.

Судя по видео, в одном из грузовиков находились фрукты, которые рассыпались по дороге после ДТП.

Отмечается, что на месте работают сотрудники ГИБДД. Движение транспорта организовано в объезд по полю.

До этого в Нижнем Новгороде из-за наледи на дороге произошло массовое ДТП. Авария произошла в Сормовском районе, на виадуке в районе дома 7 по улице Кузьмина. Там столкнулись восемь автомобилей. В аварии пострадали два человека, которые находились в автомобилях.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Ранее в Волгоградской области участники ДТП подрались с гаишниками.

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