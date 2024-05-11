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«Газпром» назвал объем транзита газа для Европы через Украину

«Газпром»: транзит российского газа через Украину составил 42,4 млн кубометров

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Gleb Garanich/Reuters

«Газпром» 11 мая подает газ в Европу через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные российской компании.

Транзит осуществляется через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на прокачку газа через ГИС «Сохрановка» снова была отклонена украинской стороной, уточнили в «Газпроме».

Днем ранее, 10 мая, объем прокачки по направлению также составил 42,4 млн куб. м в сутки.

В начале апреля сообщалось, что Европа продолжает активно закупать у России газ через «Турецкий поток». За период с 1 по 16 апреля на европейский рынок по трубопроводу поступило 543,3 млн куб. м российского газа, что стало рекордом за последние четыре года.

До этого в Турции приняли закон, позволяющий стране поставлять в Евросоюз дополнительные объемы энергоресурсов из России и Азербайджана, включая СПГ.

Ранее глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев предложил Турции хранить газ на Украине.

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