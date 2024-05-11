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Стало известно, сколько человек Киев эвакуировал из Харьковской области

Синегубов: власти Украины вывезли из Харьковской области почти 1,8 тыс. человек

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Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Украинские власти вывезли почти 1,8 тыс. человек, которые проживают в нескольких районах Харьковской области. Об этом заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«1 048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 из Харьковского, 12 из Богодуховского и 275 человек эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировали 1 775 человек», — отметил он.

10 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничье. В свою очередь Минобороны Украины сообщало о переброске резервных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волчанское направление в Харьковской области. Местные власти сообщали об эвакуации населения из Волчанска.

До этого глава подконтрольной Украине Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили заявлял, что власти Украины эвакуируют город Волчанск в Харьковской области и соседних населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что раненым солдатам ВСУ предлагают запрашивать эвакуацию через приложение.

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