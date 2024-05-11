Россияне выиграли медальный зачет на чемпионате Европы по Самбо

Российские самбисты завоевали 13 золотых медалей на чемпионате Европы, который прошел в сербском городе Нови-Сад. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации самбо.

Во второй день турнира, генеральным партнером которого выступила нефтяная компания «Роснефть», а официальным — банк ВТБ, у мужчин медали высшей пробы завоевали Рамед Гукев (до 71 кг) и Роман Желтов (свыше 98 кг) в спортивном самбо, Магомед Гасанов (до 98 кг) — в боевом самбо. У женщин лучшими в спортивном самбо стали Анастасия Луканина (до 54 кг) и Анастасия Гончарова (до 65 кг).

Российские самбисты, выступавшие на чемпионате в нейтральном статусе, стали победителями медального зачета. Всего представители России на турнире завоевали 13 золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российские самбисты выиграли четыре золота в первый день Евро-2024.