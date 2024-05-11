Глава СК предложил наградить людей, спасавших пассажиров затонувшего в Мойке автобуса

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, которые спасали пассажиров из затопленного автобуса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».

«Одним из первых на помощь пришел капитан прогулочного судна Ян Карасев. На его катер смогли перебраться несколько человек из автобуса. Также известно, что в спасении пассажиров участвовали Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Бастрыкин поручил установить всех, кто спасал людей из автобуса для дальнейшего рассмотрения вопроса об их награждении.

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга, который также имел отношение к аварии.

«Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге начали комплексную проверку компании-перевозчика «Такси», автобус которой упал в реку Мойку.

Ранее перевозчик пообещал страховые выплаты пассажирам упавшего в реку Мойку автобуса.