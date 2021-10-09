Суд арестовал еще троих фигурантов дела о нелегальном сбыте алкоголя в Оренбуржье

Советский районный суд Орска Оренбургской области на два месяца арестовал двоих обвиняемых в незаконном сбыте алкоголя. На этот же срок арестован другой фигурант дела — житель Ясненского района, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов области.

«Рассмотрели [соответствующие ходатайства следствия], [двоим обвиняемым] мера пресечения была избрана в виде заключения под стражу до 08.12.2021 года», — сообщили в суде, добавляя, что обвиняемые признали свою вину лишь частично.

Такую же меру пресечения избрал Ясненский районный суд одному из фигурантов дела — он был арестован до 7 декабря.

Всего, по данным пресс-службе, в рамках дела об отравлении людей суррогатным алкоголем были задержаны семь человек. Один из них, по версии следствия, причастен к организации нелегального производства и сбыта алкоголя. Он полностью признал свою вину и был также заключен под стражу. Арестована и владелица магазина в Домбаровском районе, в котором первые пострадавшие покупали спиртное.

За последние два дня в ходе массовых проверок в области было изъято около 800 бутылок с контрафактным алкоголем. Также было выявлено 20 сайтов, на которых можно было купить алкоголь.

Проверки начались после того, как 26 человек скончались после употребления контрафактной водки. В больницу они начали поступать 6 октября.