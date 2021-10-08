Директору казанской гимназии №175 предъявили обвинение в халатности

Уголовное дело возбуждено в отношении директора казанской гимназии № 175 Амины Валеевой, где в мае в результате стрельбы погибли девять человек и более 20 получили ранения, сообщает «Реальное время».

Валеевой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». По версии следствия, по ее вине в школе не было профессиональной охраны и в одном из классов плохо работал динамик громкоговорителя, по которому она предупредила о ЧП.

Валеева находится под подпиской о невыезде. По ее словам, в настоящее время она проходит курс лечения из-за проблем со здоровьем.

Директор гимназии стала четвертой обвиняемой в уголовном деле после Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в учебном заведении, а также после инженера по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина и директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова.

Трагедия произошла 11 мая 2021 года. Галявиев открыл огонь в гимназии, убив девять и ранив 23 человек. По факту нападения на учреждение было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая было объявлено днем траура.

В августе Галявиев заявил, что раскаивается в содеянном.