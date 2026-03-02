«Тель-Авив слишком цел»: почему США и Израиль уничтожили иранские ракеты еще до пуска

Израиль и США начали полномасштабную атаку на Иран и уже уничтожили его руководство. Цена за это оказалась на удивление низкой: единичные разрушения в Израиле и в странах Персидского залива не идут ни в какое сравнение с тем, какие потери несет Иран. До войны Иран надеялся на свой огромный арсенал баллистические ракет, — но, видимо, американцы и израильтяне научились уничтожать их еще до пуска, на земле. Почему иранское возмездие оказалось столь слабым и как ракеты оказались такими уязвимыми — «Газета.Ru» разбиралась вместе с военным аналитиком Михаилом Ходаренком.

Последний бой Исламской республики

В течение последних десятилетий Иран построил один из крупнейших в мире арсеналов баллистических ракет. До 2025 года его размер оценивался в три-четыре тысячи единиц, что намного больше номинального индустриально-политического веса этой страны и под стать, скорее, СССР. Такой перекос в компоновке вооруженных сил был не случайным, а вытекал из последовательного стратегического расчета.

Иран, как почти любая страна на планете, никогда не смог бы бросить вызов США в открытом бою танками и самолетами. В последний раз это попытался сделать Саддам Хусейн в 1991 году, и последствия для Ирака оказались гибельными. Куда обиднее для Ирана, что Израиль, его основной противник, тоже громил арабские армии в 1960–1970-х годах, — причем с тех пор стал намного сильнее. У Ирана же нет никаких оснований думать, что сам он будет сильнее Египта и Сирии, которым СССР по бросовым ценам поставлял современную технику.

Поэтому Иран, стремясь выжить в конфронтации с настолько мощными противниками, решил сделать упор на баллистические ракеты, как асимметричное средство сдерживания. Именно ракеты Scud-B (или Р-17 — советская жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета) позволили Саддаму нанести существенный урон международной коалиции и Израилю, где от ударов пострадали сотни мирных жителей и тысячи домов. Баллистические ракеты стоят дешево, запускаются с мобильных установок, которые трудно поразить, а с использованием технологий конца 1980-х надежно сбивать запущенные ракеты было невозможно.

Иран это понял, создал огромный арсенал ракет малой и средней дальности, и послал сигнал: любая атака на него неизбежно выльется в региональный апокалипсис, который заставит трижды пожалеть любого агрессора.

Последствия атаки Ирана на Тель-Авив, 28 февраля 2026 года Tomer Appelbaum/Reuters

Но 28 февраля 2026 года США и Израиль де-факто объявили Ирану тотальную войну, начав с убийства всего его высшего руководства, включая лидера страны Али Хаменеи. Никаких сдерживающих факторов у Ирана не осталось, и, казалось бы, весь его арсенал должен пойти в ход и превратить Ближний Восток в руины. Но этого не произошло.

«Иран всегда был грозен на словах. Он много раз обещал страшное возмездие тем, кто его атакует: уничтожить Тель-Авив, стереть с лица земли американские базы, поджечь весь Ближний Восток. Однако по итогам первых дней войны его ответ противникам, мягко говоря, не впечатляет. Американские базы функционируют как прежде и воздушные атаки на Иран не ослабевают, страны Персидского залива пока, в основном, отделываются испугом и умеренным экономическим ущербом, а в Израиле единичные прорвавшиеся ракеты убили и тяжело ранили десятки жителей. По-людски израильтяне, разумеется, тяжело переживают эти утраты, но на страшную месть за убийство Хаменеи атаки не тянут, а с военной точки зрения это один пшик», — объяснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

На 2 марта за пределами Ирана погибли: десять мирных жителей в Израиле, четыре американских солдата на военной базе в Кувейте и пять человек в странах Персидского залива.

Во многом это, безусловно, объясняется развитием технологий противоракетной обороны. Страны Персидского залива сообщили о сбитии сотен ракет, и перехваты израильской ПРО тоже многократно попадали на видео. Но едва ли израильская ПРО способна стабильно отражать скоординированные удары сотни и более ракет, особенно с учетом того, что запас перехватчиков был истощен еще во время июньской операции «Народ как лев». Скорее всего, секрет успеха кроется в другом — лучшей защитой оказалось нападение, и массированные удары в Иране попросту некому запускать.

Обезглавливающий удар

Прежде всего, Израиль и США атаковали подземные укрытия пусковых установок, рассредоточенные по всему Ирану. Они выглядят как прокопанные под горами автомобильные тоннели, которые зачастую неуязвимы для бомб, но обрушать все тоннели нет смысла. Как сообщают американские журналисты, в первые часы войны малозаметные бомбардировщики B-2 сбросили десятки однотонных бетонобойных бомб на подземные ракетные базы с целью обрушить выходы из них. Судя по спутниковым снимкам, это удалось как минимум на базе под Тебризом, но скорее всего, те или иные повреждения получили все крупные иранские подземные укрытия.

Подземное убежище для иранских ракет voanews.com

Очевидно, часть ракетных установок заранее покинула места базирования и рассредоточилась по местности. Более того, в некоторых случаях выходы из тоннеля можно относительно быстро откопать, поэтому сразу уничтожить все иранские ракеты было невозможно. Однако уцелевшие оказались не столь эффективными по другой причине.

«Ничто на войне не имеет большего значения, чем командование и управление», — прямо написано в доктрине Морской пехоты США. Командование — основа любой армии, без чего она не существует, и именно поэтому первый американо-израильский удар пришелся по верховному руководителю Али Хаменеи, его окружению и военному командованию Ирана, в первую очередь Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Эффективность этих ударов косвенно и невольно признал иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи. Комментируя ракетные удары по странам Ближнего Востока, он заявил, что удары по Оману не отражают политику Ирана:

«Произошедшее в Омане не было нашим выбором. Мы уже сказали нашим вооруженным силам аккуратно выбирать цели. Наши военные подразделения сейчас, фактически, изолированы и действуют независимо, исходя из ранее выданным им общих указаний».

Арагчи — дипломат, и вероятно не до конца понимал, что говорит. Но для любого профессионального военного это, возможно, самые страшные слова, которые он может услышать от верховного руководства.

Они означают, что цепочка командования уничтожена, а армия превратилась в коалицию полевых командиров с ракетами.

Такая коалиция никогда не победит противника с действующей командной структурой и едва ли способна нанести ему значительный вред.

Чтобы нанести синхронный удар сотней ракет, штаб должен скоординировать действия сразу нескольких ракетных полков. Он должен передать для каждой установки координаты пуска, координаты цели и выбранную траекторию, время пуска и, возможно, ряд других параметров. Нижестоящие командиры, вплоть до отдельных расчетов, должны, исходя из этого, спланировать маршруты, доехать до пусковых позиций, привязаться к местности и ввести в ракету полетное задание. Если ориентироваться на нормативы для советского оперативно-тактического ракетного комплекса Р-17, то на это должно уходить примерно полчаса без учета дороги. Более того, поскольку пуск должен произойти в определенное заранее время, планирование должно быть идеальным — то есть речь в любом случае идет о сложной логистической задаче для командования. Если оно уничтожено, то выполнять ее некому.

Но даже если командование выжило, то при неидеальном исполнении операции ракетным установкам придется ждать на месте в пусковом положении, — и здесь в игру вступает второй и главный фактор.

Охота

Израиль и США ведут беспрецедентную в истории охоту на иранские пусковые установки. Они опубликовали множество видео их уничтожения с воздуха, как в пути, так и на стоянке или уже в пусковом положении.

Уничтожение иранской ракеты в пусковом положении

С учетом того, что противники Ирана имеют господство в воздухе, нет никакой возможности эти установки защитить. Они могут полагаться только на скрытность и скорость, а любое длительное стояние на открытой местности превращает их в учебную цель для американских и израильских летчиков. Видимый успех этой охоты, заключающийся в отсутствии опустошающих ракетных ударов, поставил в тупик немалое число военных экспертов, которые пытались предсказывать ход будущей войны по опыту прошлой.

Во время Войны в Заливе 1991 года ВС США пытались охотиться на иракские Scud-B силами авиации и спецназа, но результат был неудовлетворительным. Даже с учетом того, что юг Ирака представляет собой пустынную равнину с малым числом укрытий, американцы и их союзники не могли вовремя обнаружить подвижные комплексы и уничтожить их до запуска. Иран же может запускать ракеты средней дальности по всей стране, а его территория испещрена горами, дающими естественное укрытие.

Но за прошедшие 30 лет технологии шагнули вперед не только в сфере противоракетной обороны.

Военно-воздушные силы в наши дни имеют беспрецедентный контроль над полем боя, в совокупности с космической разведкой превратившись практически во «всевидящее око».

Со спутников легко вскрывать позиции неподвижных целей, но и мобильность не дает надежной защиты. На современных истребителях стоят радары, способные обнаруживать крупную наземную технику за многие десятки километров, дневные и инфракрасные камеры с большой степенью увеличения. Территорию глубоко в тылу патрулируют американские дроны: от относительно простых и дешевых, вроде MQ-9 Reaper, до, если есть такая необходимость, секретных малозаметных стратегических разведчиков вроде RQ-180, которые весят десятки тонн и несут мощный комплект оборудования для наблюдения.

Последствия авиаударов армии Израиля по Тегерану, Иран, 1 марта 2026 года Majid Asgaripour/Reuters

В теории от этого есть защита. Иран мог бы грамотно разворачивать ложные цели, чтобы отвлекать внимание американцев и израильтян на надувные и деревянные ракеты. Он мог бы развернуть сеть наблюдателей за небом, не использующих радары и потому незаметных, чтобы вовремя предупреждать ракетные расчеты об угрозе с воздуха или даже устраивать зенитные засады. В активности вражеской авиации можно искать закономерности и пробовать назначать атаки в тот момент, когда большинство самолетов уже возвращаются на базу. Тактических трюков можно придумать множество, — но кто их будет придумывать и исполнять, если штабы и командиров США и Израиль уничтожают в первую очередь?

Подготовка скоординированного ракетного удара почти наверняка будет вскрыта радиоразведкой в связи с тем, что он требует длительной коммуникации. С учетом того, что Иран сплошь наводнен агентурой ЦРУ и МОССАД, которая смогла выдать противнику даже точные координаты Хаменеи, шансы скрытной подготовки к массированному ракетному удару для иранцев примерно равны нулю.

Видимо, поэтому эти удары и не наносятся, что легко заметить по результату. Если опираться не на заявления, а на фото- и видеосвидетельства, то иранцам удалось доставить своим противникам какие-то мелкие неприятности и, зачем-то, нарушить покой обитателей дубайских роскошных отелей. Но Израиль давно привык к умеренным потерям гражданского населения, а по США и вовсе сильнейший удар нанесли союзники-кувейтцы, сбив по ошибке три истребителя-бомбардировщика F-15.

Уроки для мира

Мораль этой истории слишком банальна. Иран — это небогатое, технологически неразвитое государство, в котором нет основы для создания крупного, профессионального и мотивированного офицерского корпуса. Это государство попыталось «за дешево», за счет асимметричного подхода, создать оружие против сильнейшей империи в мировой истории, которая действует в союзе с региональным гегемоном — Израилем. Оно не сработало, хотя при других обстоятельствах или в другую эпоху могло бы. Сильные побеждают слабых, богатые — бедных, профессионалы — фанатиков и любителей. Вопрос скорее в том, почему кто-то всерьез рассчитывал, что может быть наоборот.

Дым над Тегераном, 1 марта 2026 года Majid Asgaripour/WANA

Иран все еще может одержать стратегическую победу, если Исламская Республика доживет до того момента, как у США и Израиля кончатся боеприпасы, или пока издержки от войны не начнут превосходить выгоды. Но с сугубо военной точки зрения он, учитывая курс обмена потерями с противниками, уже проиграл — ведь для паритета ему придется как минимум попасть ракетой в Нетаньяху или Трампа.

Но есть у идущей войны и другой аспект, не лежащий на поверхности. Еще в 1980-х годах Ракетные войска стратегического назначения СССР сделали ставку на мобильные пусковые установки, поскольку новые американские ракеты из-за возросшей точности могли надежно уничтожать советские ракеты, спрятанные в шахтах. Прямо сейчас основу российских РВСН составляют мобильные установки МБР «Ярс». Всего их в арсенале несколько сотен, то есть в десятки раз меньше, чем было ракет у Ирана.

Неясно, какие выводы из столь успешной охоты на иранские ракеты, а также из полученного опыта, сделает командование США. Но что обезоруживающий первый удар против мобильных установок теперь имеет проверенную и измеренную эффективность — это огромная проблема для доктрины ядерного сдерживания, которая удерживает человечество от новой мировой войны.