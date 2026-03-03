Из бизнеса в премьер-министры: карьера, личная жизнь и хобби Михаила Мишустина

3 марта премьер-министру России Михаилу Мишустину исполняется 60 лет. До вступления в должность главы правительства он был директором тестовой лаборатории, преподавал, занимался развитием особых экономических зон, инвестиционным бизнесом, руководил Федеральной налоговой службой. Как складывалась карьера Михаила Мишустина, что известно о его семье и детях и правда ли премьер-министр писал песни — в материале «Газеты.Ru».

Детство, семья, учеба

Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве в семье, связанной с гражданской авиацией. Его отец, Владимир Моисеевич, работал в службе безопасности аэропорта Шереметьево, мать, Луиза Михайловна, — там же, в медицинской службе. У Михаила Мишустина есть младшая сестра — Наталия Стенина.

В 1980-х семья переехала в подмосковный город Лобню, там прошло детство будущего премьер-министра страны. Он учился в местной школе №7.

Одноклассники Мишустина рассказывали журналистам, что в детстве ему легко давались многие школьные дисциплины, в особенности алгебра, геометрия и физика.

Михаил Мишустин в школьные годы Кадр из видео/Школа №7 им. Орлова Б. Н. г.о. Лобня/Государственная Дума

«Он никогда не хулиганил, не вступал в обычные мальчишечьи конфликты. И прекрасно играл на гитаре. Его даже приглашали выступать на сцене в рамках школьных мероприятий», — делились они.

Параллельно с общеобразовательной программой Михаил посещал экономико-математическую школу при МГУ им. М.В. Ломоносова, что во многом определило дальнейший профессиональный интерес к точным наукам и системному анализу. Аттестат Мишустин получил практически безупречный — единственная «четверка» была по химии. Позднее он с иронией вспоминал, что едва не взорвал на уроке аппарат Киппа, универсальный прибор для получения газов.

После школы он намеревался поступить на экономический факультет МГУ, однако ему не хватило полбалла. В итоге он выбрал Московский станкоинструментальный институт (ныне — Московский государственный технологический университет «Станкин»), который окончил в 1989 году по специальности «инженер-системотехник». В 1992 году окончил аспирантуру того же вуза.

Уже с первого курса Мишустин совмещал учебу на вечернем отделении с работой.

«Родители сказали: давай, начинай трудовую деятельность. Я пошел на военную кафедру в этот институт работать учебным мастером и в том числе каменщиком на стройке», — рассказал премьер.

Этот ранний опыт сочетания теории и практики позже стал характерной чертой его управленческого стиля.

На втором году обучения будущему руководителю правительства РФ, по его словам, предложили перевестись на дневное отделение. Он согласился и досдал все экзамены. В дальнейшем получил ученую степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, а затем — доктора экономических наук в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Его научные работы были посвящены вопросам налогового администрирования и имущественного налогообложения.

Государственная служба и работа в бизнесе

В 1990-е годы Мишустин начал карьеру в Международном компьютерном клубе, где руководил тестовой лабораторией. Со временем он возглавил правление организации.

В 1998 году Михаил Мишустин перешел в Государственную налоговую службу, став помощником руководителя. На этой должности он занимался информационными системами учета и контроля за поступлением налоговых платежей. В том же году его назначили заместителем главы ведомства.

Кстати В октябре 2021 года на церемонии вручения правительственных премий в сфере образования Мишустин рассказал, что в молодости работал учителем. Его педагогический стаж составил около пяти лет в институте и еще год в школе. Он преподавал информатику в одной из небольших школ, куда его пригласили из-за нехватки кадров. На работу ему приходилось ездить на электричке. Изначально речь шла о временной подмене, однако в итоге он довел класс до выпуска. Позднее премьер признавался, что именно этот опыт научил его простому и понятному объяснению сложных вещей — навыку, который оказался востребованным и на государственной службе.

С 1999 по 2004 год он занимал пост заместителя министра по налогам и сборам. Именно в этот период началось активное внедрение ИТ-решений: был введен ИНН, сформирован единый реестр юрлиц (ЕГРЮЛ), созданы центры обработки данных, заработала система «одного окна».

В 2004–2006 годах Мишустин возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость). Под его руководством проводилась масштабная цифровизация кадастровых данных, создавалась единая база объектов недвижимости. Позднее, в 2006–2008 годах, он руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами, курируя запуск первых промышленных и технико-внедренческих площадок.

Первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев и руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин на выставке «Инфоком-2006», 18 января 2006 года Владимир Вяткин/РИА Новости

В 2008 году Мишустин перешел в бизнес, став президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером группы компаний UFG Asset Management (где получил долю в 25%). В компанию его пригласил бывший министр финансов Борис Федоров, на тот момент — председатель совета директоров группы UFG.

«Федоров рассказывал, что они с Мишустиным дружили еще с 1989 года, со времен «Международного компьютерного клуба»... Кстати, насколько я знаю, Михаил Владимирович был в те годы лично знаком со Стивеном Джобсом (Apple), Биллом Гейтсом (Microsoft), Аланом Эштоном (Word Perfect), Джимом Кавано (IBM), Филиппом Каном (Borland), Стивом Эпплтоном (Micron Technology), Грегом Херриком (Zeos) и с некоторыми из них дружил», — вспоминала управляющий партнер группы Полина Герасименко.

Михаил Мишустин в UFG отвечал за международные отношения, развитие венчурного инвестирования и технологических инвестиций, а также инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты.

Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин, министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и первый заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов во время осмотра административно-делового центра ОЭЗ ППТ «Липецк», 25 января 2008 года Алексей Никольский/РИА Новости

Кроме того, в этот период он занимался научной работой в качестве научного руководителя Института налогового менеджмента и экономики недвижимости в Высшей школе экономики.

Михаил Мишустин во главе Федеральной налоговой службы

В апреле 2010 года Михаил Мишустин был назначен руководителем Федеральной налоговой службы. За десять лет его работы ФНС стала одной из наиболее технологичных структур госуправления.

В частности, была внедрена автоматизированная система «Налог-3», запущены личные кабинеты налогоплательщиков, создан реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Служба перешла на онлайн-кассы, заработала система возврата НДС, был введен налоговый режим для самозанятых.

Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным в Доме правительства РФ, 20 ноября 2010 года Алексей Никольский/РИА Новости

К 2020 году ФНС предлагала более 50 электронных сервисов. Мишустин подчеркивал, что цифровые решения должны быть не только технологичными, но и понятными для людей старшего поколения.

Новые процедуры глава ФНС нередко тестировал на своих родственниках, в частности, на маме, чтобы убедиться в их доступности. Так он проверял, насколько новые функции понятны и удобны для обычных пользователей.

Михаил Мишустин на посту премьер-министра России

15 января 2020 года после отставки правительства Дмитрия Медведева президент Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Изначально, по словам президента, Мишустин не фигурировал в списке тех, кто был предложен на эту должность. Путин сам назвал его кандидатуру.

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было. Мишустина никто не называл. Кроме меня», — отметил президент.

Уже на следующий день Госдума поддержала назначение, и 16 января экс-глава налоговой официально возглавил кабинет министров.

Михаил Мишустин выступает на заседании Государственной думы РФ по рассмотрению его кандидатуры на пост премьер-министра России, 16 января 2020 года Russian State Duma/Globallookpress

В январе 2020 года Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе обозначил главные ориентиры работы кабмина:

* Забота о семье и детях. В числе безусловных приоритетов он назвал поддержку семей с детьми. Необходимо выстроить эффективное взаимодействие между федеральным центром и регионами, чтобы положенные выплаты доходили до получателей своевременно.

* Повышение качества управления. Речь шла о формировании нового качества государственного управления и пересмотре существующих управленческих практик.

* Рост благосостояния граждан. В качестве инструмента повышения уровня жизни он назвал необходимость принятия законопроектов, направленных на защиту капиталовложений граждан, а также создание новых рабочих мест.

* Улучшение делового климата. Премьер-министр подчеркнул, что дальнейшее развитие экономики невозможно без восстановления доверия между государством и предпринимательским сообществом. Для движения вперед необходимо открыто обсудить существующие барьеры, сократить издержки и излишнее административное давление.

* Рациональное использование бюджетных ресурсов и поиск дополнительных источников финансирования национальных целей. Мишустин акцентировал внимание на сохранении макроэкономической устойчивости. Он отметил, что для выполнения взятых обязательств нужно аккумулировать дополнительные доходы. В этом контексте правительство, по его словам, должно удерживать инфляцию на уровне «не выше 4%».

* Цифровизация реального сектора. Глава кабмина указал, что правительству предстоит обеспечить прорыв в цифровой трансформации экономики за счет реализации национального проекта «Цифровая экономика» и активного внедрения отечественных ИТ-разработок в производственные процессы.

Также он затронул такие темы, как поддержка аграрной отрасли, развитие транспортной инфраструктуры, прежде всего автомобильных дорог, запуск нового этапа инвестиционной активности.

Первые годы работы Михаила Мишустина на посту премьера пришлись на пандемию COVID-19, а затем — на период жестких внешнеполитических ограничений и санкций. Поэтому работа была ориентирована на реализацию антикризисных мер поддержки бизнеса и населения, программы льготного кредитования, инфраструктурные проекты и импортозамещение.

В мае 2024 года Мишустин был переназначен на пост председателя правительства после вступления в должность президента Владимира Путина. Тогда же был утвержден новый состав кабинета министров.

Одними из основных задач правительства стали устойчивый рост российской экономики и снижение уровня инфляции. В отчете за 2025 год премьер-министр особо подчеркнул, что рост ВВП, который за три года превысил 10%, соответствует общемировому уровню. Этого удалось добиться благодаря концентрации ресурсов на приоритетных проектах.

Награды Михаила Мишустина Премьер-министр РФ имеет ряд российских и иностранных наград. Среди них: • Орден Почета ( 2012);

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015);

• Золотая медаль почета города Афин (2021);

• Орден Преподобного Серафима Саровского III степени (2019).

Личная жизнь и увлечения Михаила Мишустина

Премьер-министр старается не афишировать личную жизнь, его близкие также не являются медийными персонами. Известно, что супруга премьера Владлена Мишустина занималась предпринимательской деятельностью, в разные годы была связана с бизнес-проектами в сфере услуг. СМИ писали, что в 2016 году она вошла в список самых богатых жен чиновников Forbes, заняв девятое место с доходом в 160,1 млн рублей. Она работала в одной из структур UFG, где трудился до возвращения в налоговую сам Мишустин.

У супругов трое сыновей. Старшие Алексей (род. в 1999) и Александр (род. в 2000) получили образование в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Младший сын Михаил (род. в 2009) учится в московской школе, занимается хоккеем и шахматами.

Среди увлечений Михаила Мишустина — спорт и музыка. Он играет в Ночной хоккейной лиге — в этой любительской спортивной организации состоит и Владимир Путин. Премьер-министр болеет за ЦСКА (входит в наблюдательный совет клуба). Он регулярно занимается плаванием и настольным теннисом.

Игроки российской команды Сергей Беляков и Михаил Мишустин во время хоккейного матча Россия – Словакия с участием политиков, артистов и ветеранов хоккея в рамках благотворительной акции «Под флагом Добра!», 21 апреля 2012 года Александр Вильф/РИА Новости

Премьер любит музыку: играет на фортепиано и, по данным Российского авторского общества, является автором музыки к песням «Зола» и «Настоящая женщина», исполненным Григорием Лепсом.

«Я набросал стихи и показал Михаилу (Мишустину), а он уже в свободное время написал музыку. Потом сделали аранжировку и показали Лепсу. Почему ему? Мне показалось, что «Зола» ему подойдет, а Михаил к тому времени уже написал для него музыку к «Настоящей женщине». Жаль только, что Лепс нашу песню почти не поет, вот спросите у него, почему? Хорошая же песня!» — рассказывал журналистам поэт Александр Вулых, автор слов «Золы».

По свидетельствам знакомых, Мишустин пишет частушки, эпиграммы и сатирические куплеты, а в период работы в ФНС поддерживал проведение творческих мероприятий для сотрудников.

Санкции против Михаила Мишустина

После начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины в феврале 2022 года Михаил Мишустин был включен в санкционные списки Евросоюза, США, Канады, Великобритании, Японии, Австралии, Швейцарии и ряда других стран. Ограничения связаны с его статусом председателя правительства и члена Совета безопасности РФ.

Позднее санкционные меры распространились и на членов его семьи.