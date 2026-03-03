Размер шрифта
Пермские учителя заявили, что их обязали слушать разговоры детей после нападения в школе

Ura.ru: в Пермском крае учителей обязали слушать разговоры детей
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Учителям одной из школ Александровска добавили обязанностей после нападения семиклассника с ножом на сверстника. Об этом сообщает Ura.ru.

В беседе с журналистами один из педагогов рассказала, что речь идет о дежурных педагогах. На переменах они якобы должны не только следить за дисциплиной, но и слушать учащихся.

«Нужно караулить детей в коридорах, раздевалках и туалетах, слушать, что они обсуждают», – сообщается в публикации.

Еще одна учительница рассказала, что подобные обязанности у них появились сразу после инцидента. В школе якобы появился документ с дежурствами педагогов. Им сказали быть более внимательными и «присматриваться к детям, слушать их».

В администрации Перми подтвердили, что после нападения у дежурного учителя появилось больше функций. Такое решение продиктовано необходимостью усилить меры безопасности.

Инцидент произошел в феврале. Семиклассник встретил сверстника на лестнице в школе и ударил его ножом. После этого правоохранители возбудили несколько дел, в том числе и о халатности.

Ранее следователи задержали директора ЧОП после нападения в школе Александровска.

 
