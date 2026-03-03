«С этими людьми нельзя иметь дело». Трамп допустил отправку войск в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране продлится «столько, сколько потребуется». Он допустил возможность отправки сухопутных войск и обозначил цели — уничтожение ракетной инфраструктуры и недопущение создания ядерного оружия. По его словам, причиной начала военных действий стало отсутствие прогресса в переговорах с Тегераном.

Цели военной операции США в Иране «очевидны», они включают в себя «уничтожение иранского ракетного потенциала и военно-морского флота», а также «недопущение появления у них ядерного оружия», заявил президент Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.

«Иранский режим, вооруженный ракетами большой дальности и ядерным оружием, представлял бы собой невыносимую угрозу не только для Ближнего Востока, но и для американского народа», — заявил Трамп.

По словам президента США, Иран игнорировал предупреждения и «отказывался прекращать разработку ядерного оружия», что стало представлять угрозу как для американских военных баз за рубежом, так и «для нашей прекрасной Америки». Трамп заявил, что Тегеран уже располагал баллистическими ракетами, способными поразить Европу и США.

«Цель быстро развивающейся ракетной программы Ирана заключалась в том, чтобы скрыть разработку ядерного оружия и максимально затруднить попытки помешать им создать это строго запрещенное нами ядерное оружие», — заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что, по оценке Пентагона, смена военного руководства Ирана могла занять около четырех недель, однако, как утверждает Трамп, «это произошло примерно за час, так что мы значительно опережаем график».

Непосредственным поводом для начала военной кампании, по словам Трампа, стало отсутствие прогресса в дипломатических переговорах.

«Мы думали, что договорились. Потом они отказались, потом вернулись, и мы снова думали, что договорились, а они снова отказались. Я сказал, что с этими людьми нельзя иметь дело. Нужно делать все правильно», — сказал Трамп.

Он также заявил, что его страна располагает «самой сильной армией в мире» и поэтому США «с легкостью победят».

«Большая волна атак еще не наступила. Она приближается. Мы выбиваем из них все дерьмо. Я думаю, все идет очень хорошо», — сказал Трамп.

Кроме того, он не исключил начала наземной операции против Ирана.

«Мы можем начать полноценную войну с Ираном, я могу отправить сухопутные войска на их территорию», — сказал президент США.

Политические противники не дремлют

Политические противники Трампа в США меж тем активно критикуют президента за начатую военную операцию против Ирана.

Так, глава демократов в сенатском комитете по разведке Марк Уорнер в соцсети Х напомнил, что во время предвыборной кампании Трамп обещал больше не втягивать США в зарубежные конфликты. Но вместо этого «с начала своего второго президентского срока он отдал приказ о нанесении военных ударов по семи странам», включая Иран, Венесуэлу, Сомали и Йемен.

«Он все еще считает себя президентом мира?» — написал Уорнер.

Известная в США экс-конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин (ранее поддерживавшая Трампа, но затем разошедшаяся с ним по ряду вопросов) также выступила против военной операции в Иране.

«И вот мы перестали быть нацией, разделенной на левых и правых. Теперь мы нация, разделенная на тех, кто хочет воевать за Израиль, и тех, кто просто хочет мира и возможности оплачивать счета и медицинскую страховку», — сказала она.

Газета The Washington Post отмечает, что после убийства аятоллы Хаменеи и ряда иранских руководителей США оказались «в знакомой, но тревожной ситуации: они быстро устранили глобального противника, но столкнулись с последствиями, которые, как показывает история, будет непросто преодолеть».

В качестве примера газета вспоминает свержение Саддама Хуссейна в Ираке в 2003 году, ослабление власти и последующее убийство Муаммара Каддафи в Ливии в 2011 году и арест лидера Венесуэлы Николаса Мадуро всего два месяца назад.