В России могут усложнить снятие наличных в кассах

Банкам хотят разрешить «замораживать» снятие наличных в кассах
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Банки решили дать возможность сотрудникам своих офисов приостанавливать операции клиентов по снятию наличных в кассах. Инициативу озвучили на Уральском форуме кибербезопасности в финансах, пишет газета «Известия».

Предполагается, что период охлаждения поможет защитить клиентов от воздействия мошенников и не даст людям сразу вывести свои средства со счетов. Кроме того, дополнительная проверка даст время, за которое жертвы злоумышленников смогут среагировать.

Такую идею поддержали правоохранительные органы, Национальная система платежных карт (НСПК), а также в банках «Дом.РФ», «Зенит» и «Новиком».

В «Сбере» уже сейчас, согласно внутреннему регламенту, сотрудники отделений должны поговорить с клиентом до снятия средств. Если есть подозрения, что человека ведут и он попал под воздействие мошенников, то в этом случае вызывают полицию и родственников, чтобы прояснить ситуацию, рассказал директор департамента противодействия мошенничеству «Сбербанка» Сергей Велигодский.

В материале отмечается, что сейчас кредитные организации не могут отказать людям в выдаче денежных средств, даже если наблюдаются признаки влияния мошенников.

Ранее юристы высказывали критику идеи введения ограничений на снятие наличных, считая ее бесполезной.

 
