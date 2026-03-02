«Нас должны бояться»: Франция объявила об увеличении ядерного арсенала

Президент Франции Эммануэль Макрон в командирской машине с начальником штаба Вооруженных сил Франции во время ежегодного военного парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже, 14 июля 2025 года

Франция увеличит количество своих ядерных боеголовок, заявил президент Эммануэль Макрон. По его словам, соответствующий приказ уже отдан: страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания» и более не будет разглашать данные о своем арсенале. Париж намерен подключить к своей ядерной программе еще восемь стран Европы, что станет «дополнением НАТО».

На фоне роста глобальных рисков Франция увеличит число своих ядерных боеголовок, заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон во время выступления на базе подводных лодок Иль-Лонг в Бретани, сообщает BFMTV.

«Чтобы быть свободными, нас должны бояться. Чтобы нас боялись, мы должны быть могущественными», — сказал французский лидер.

По словам Макрона, «мир становится все более жестоким, как показали последние несколько часов», а ядерное сдерживание и в будущем «должно сохранять свою гарантированную разрушительную силу в опасной и динамичной среде». По мнению французского президента, существовавшие доселе правила нераспространения ядерного оружия «превратились в поле руин». Он подчеркнул, что последствия войны с Ираном могут достигнуть границ Франции, а Париж больше не будет публиковать данные о числе своих ядерных боеголовок.

Макрон объявил, что с этого момента Франция вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания» в масштабах всего Европейского континента. К новой ядерной программе присоединятся Великобритания (обладающая собственным ядерным арсеналом), а также Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. С ними будут проводиться совместные учения, которые планируется начать уже в этом году. Ключевым партнером станет Берлин. Предложенная Парижем стратегия, подчеркнул французский лидер, «полностью дополняет» НАТО, сохранит свой строго оборонительный характер и предусматривает разделение вооружений на ядерное и обычное.

Необходимость изменений в этой сфере французский президент объяснил тем, что «европейцы привыкли, что их безопасность зависит от правил, установленных третьими сторонами».

«Больше всего на свете я хочу, чтобы европейцы вернули себе контроль над собственной судьбой», — отметил он.

В рамках новой программы Макрон объявил о запуске программы разработки новых гиперзвуковых ракет и строительстве атомной подводной лодки с баллистическими ракетами, которую спустят на воду в 2036 году и назовут L'Invincible («Непобедимая»).

Bloomberg со ссылкой на данные «Бюллетеня ученых-атомщиков» отмечает, что в настоящее время Франция располагает 290 боеголовками — их примерно столько же, сколько было в середине 1980-х. Пик ядерного арсенала Франции пришелся на начало 1990-х годов, когда в нем насчитывалось до 540 боеголовок. Они распределены между ракетами воздушного базирования и баллистическими ракетами подводных лодок M51 производства компании ArianeGroup.

«Демагогия и пустые слова»

Комментируя эту новость, член Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Франция «вооружается и увеличивает свой ядерный потенциал, не участвуя при этом ни в каких соглашениях по ограничению стратегических вооружений».

«Секретить количество боеголовок означает отсутствие какой-либо международной верификации. При этом страна по уставу ООН как постоянный член Совета безопасности несет особую ответственность за мир», — отметил в своем Telegram-канале Косачев.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил «Газете.Ru», что заявления президента Франции об увеличении числа ядерных боеголовок с предоставлением европейским странам возможности участвовать в совместных учениях в этой сфере является демагогией и пустыми словами.

«Поднадоевшая таинственность Макрона, за которой, по-моему, ничего не стоит, кроме какой-то придуманной демагогии. В общем, не вызывает даже интереса, потому что это какие-то пустые слова, предложения, связанные с претензией на какую-то значимость политическую», — подчеркнул он.