На видео попало, как авто с человеком перевернулось в жестком ДТП

В Новосибирске на видео попало, как седан влетел в Hyundai после кульбита

В Новосибирске автомобиль перевернулся и влетел в иномарку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Act-54 Black.

«Водитель белого седана не справился с управлением и влетел в сугроб на улице Никитина, после чего автомобиль врезался в седан Hyundai Solaris», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как перед столкновением с иномаркой машина переворачивается. По данным канала, в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения. О пострадавших в аварии не сообщается.

До этого в Алтайском крае Toyota столкнулась со школьным автобусом. Водители запечатлели последствия на видео. На кадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавших в аварии детей отпустили домой на амбулаторное наблюдение. По предварительным данным, виновником стал водитель иномарки, поскольку он выехал на встречную полосу движения.

Ранее в Москве пьяный водитель сбил девочку.