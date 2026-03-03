Размер шрифта
Россиянин укусил полицейского за мизинец и получил срок

Mash: в Приморье мужчина укусил полицейского за мизинец и попал под суд
Global Look Press

В Приморье пьяный местный житель укусил полицейского и попал под суд. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в городе Спасске-Дальнем. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к пьяному мужчине после того, как им поступила информация о нарушении тишины. Агрессор вцепился зубами в палец полицейского — у стража порядка остались раны. Чего дебошир пытался этим добиться, не уточняется.

Впоследствии нападавший раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

До этого россиянка облила полицейских горячим маслом и набросилась на них с ножом. Полицейским пришлось обращаться за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Башкирии пьяный мужчина угрожал полицейским гранатой.

 
