В Евросоюзе не были готовы к конфликту на Ближнем Востоке

Politico: в ЕС признали, что не были готовы к конфликту на Ближнем Востоке

В Европейском союзе (ЕС) признали, что не были готовы к конфликту на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«К этому готовились США и Израиль. <...> ЕС не был готов к этому. <...> Теперь мы сидим как зрители, потому что не являемся активным участником этой войны», — сказал собеседник издания.

Издание отмечает, что неприятная правда заключается в том, что у Евросоюза недостаточно рычагов влияния в регионе.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».