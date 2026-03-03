Размер шрифта
Трамп сравнил Зеленского со знаменитым американским циркачом

Трамп сравнил Зеленского с Финеасом Барнумом, основавшим бродячий цирк
AP/Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп сравнил президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом Финеасом Тейлором Барнумом, который основал знаменитый бродячий цирк в XIX веке на территории США. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп называл Барнума человеком, способным «продать что угодно и когда угодно».

«Сонный (экс-президент США) Джо Байден тратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому!)», — написал он.

По словам действующего президента США, его предшественник передал Киеву высококачественное оружие на сотни миллиардов долларов, и при этом «не потрудился заменить его».

Финеас Тейлор Барнум — американский авантюрист и цирковой антрепренер, зарабатывавший на бородатых женщинах в середине XIX века. Он приобрел славу после создания музея диковин в Нью-Йорке. В дальнейшем бизнесмен занимался организацией сенсационных выставок, а также основал знаменитый бродячий цирк.

28 февраля Владимир Зеленский в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил, что не считает американского лидера своим союзником в конфликте с Россией, поскольку тот изначально обозначил свою позицию как посредническую.

Ранее в Европе испугались, что Трамп потеряет интерес к Украине.

 
