Титулованный российский тяжелоатлет погиб на фронте

Тяжелоатлет Чепиков погиб в зоне проведения боевых действий
Брянское государственное училище олимпийского резерва

Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Александр Чепиков скончался от ранения, полученного в зоне проведения боевых действий. Об этом сообщает Брянское государственное училище олимпийского резерва.

Дата гибели спортсмена не сообщается. За свою спортивную карьеру Чепиков неоднократно входил в число призеров чемпионата России по тяжелой атлетике, на юношеском уровне попадал на пьедестал первенства Европы.

«До сегодняшнего дня он остается самым сильным человеком в тяжелой атлетике за всю историю Брянской области. Рывок — 190 кг. Толчок — 230 кг», — говорится в тексте некролога.

16 февраля Федерация футбола города Евпатории сообщила на своей странице в ВК, что в зоне боевых действий погиб футболист Сергей Петров. Петров привлекался к играм за молодежную сборную Украины. Также играл в Первой лиге Украины. В 2022 году он вернулся в Крым, поиграв в «Алустоне» из Алушты. Также он играл в Узбекистане, но завершил карьеру после травмы.

Ранее чемпион Украины по кикбоксингу погиб на фронте.

 
