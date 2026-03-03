Размер шрифта
Между лидерами Евросоюза произошла стычка из-за конфликта на Ближнем Востоке

Politico: Ближний Восток вызвал разногласия между Каллас и фон дер Ляйен
Reuters/Global Look Press

Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к новому конфликту между командами главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и руководителя евродипломатии Каей Каллас. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Традиционно, вопросы международных отношений регулировались Европейской службой внешних связей (EEAS), но последние события а мире все больше сказываются на внутренних процессах в самом Евросоюзе, поэтому фон дер Ляйен и другие комиссары начинают играть все более важную роль, говорится в статье.

По словам собеседника издания, глава ЕК настаивает на том, что генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу все больше начинает влиять на внешнюю политику ЕС. В Брюсселе оценивают этот шаг как стремление ослабить влияние EEAS.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава РФПИ Дмитриев заявил, что ЕС на фоне войны на Ближнем Востоке понадобится Россия.

 
