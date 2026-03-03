Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Украинский куратор дистанционно подорвал диверсанта при задержании на Урале

ФСБ: куратор с Украины удаленно подорвал агента при задержании в Екатеринбурге
ФСБ РФ/РИА «Новости»

Сотрудники ФСБ в Екатеринбурге предотвратили теракт в отношении руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), куратор с Украины дистанционно подорвал диверсанта при задержании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Екатеринбурге предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином Российской Федерации, 1985 года рождения, по заданию спецслужб Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина получил от куратора поддельный паспорт, сведения об адресе проживания топ-менеджера и два самодельных взрывных устройства (СВУ) для подрыва личного автомобиля жертвы.

Отмечается, что при задержании диверсанта украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого пособник не выжил. При этом пострадавших среди сотрудников ФСБ и мирного населения нет.

2 марта в пресс-службе ФСБ России сообщили, что с сентября 2025 года было перекрыто порядка 100 каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вербовки россиян в целях организации диверсий и дистанционного мошенничества.

Ранее ФСБ сообщила о попытке подрыва высокопоставленного военного в Петербурге.

 
Теперь вы знаете
Где отдохнуть, пока на Ближнем Востоке война
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!