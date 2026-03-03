Украинский куратор дистанционно подорвал диверсанта при задержании на Урале

ФСБ: куратор с Украины удаленно подорвал агента при задержании в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ в Екатеринбурге предотвратили теракт в отношении руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), куратор с Украины дистанционно подорвал диверсанта при задержании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Екатеринбурге предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином Российской Федерации, 1985 года рождения, по заданию спецслужб Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина получил от куратора поддельный паспорт, сведения об адресе проживания топ-менеджера и два самодельных взрывных устройства (СВУ) для подрыва личного автомобиля жертвы.

Отмечается, что при задержании диверсанта украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого пособник не выжил. При этом пострадавших среди сотрудников ФСБ и мирного населения нет.

2 марта в пресс-службе ФСБ России сообщили, что с сентября 2025 года было перекрыто порядка 100 каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вербовки россиян в целях организации диверсий и дистанционного мошенничества.

Ранее ФСБ сообщила о попытке подрыва высокопоставленного военного в Петербурге.