Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) атаковал авиабазу США в Бахрейне. Об этом сообщает агентство IRIB.

«Американские базы в Бахрейне были атакованы тяжелыми иранскими ракетами в последние часы», — говорится в посте под видеороликом.

Также накануне управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах королевства сообщало, что два неизвестных снаряда попали в судно в порту Бахрейна.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

