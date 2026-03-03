Размер шрифта
«Государство — это здорово». Михаилу Мишустину — 60

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в подмосковной Лобне. В 1983 году поступил в Московский станкоинструментальный институт (сейчас — МГТУ «Станкин»). В 1989 году получил диплом по специальности «инженер‑системотехник», а в 1992-м окончил аспирантуру этого же вуза.

С 1992 по 1998 год Мишустин работал в Международном компьютерном клубе (МКК). Там он занимался вопросами инфосистем, возглавлял тестовую лабораторию, а позже стал председателем правления. МКК привозил в Россию технологии таких гигантов, как Apple, Intel, HP, IBM, помогая их интеграции.

На госслужбу пришел в 1998 году. Начинал с должности помощника главы налоговой службы по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей, а в 2010-м был назначен руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). За 10 лет на этом посту он провел в ведомстве множество реформ.

«Для меня государственная служба всегда была почетна. Для меня было очевидно, что государство — это здорово», — говорил он в интервью «Российской газете».

В январе 2020-го стал премьер-министром. В качестве руководителя правительства он продолжил, как и прежде в ФНС, активно продвигать развитие цифровой экономики и IT-инфраструктуры. В беседе с журналистом Владимиром Соловьевым он отметил: «Сегодня данные стали золотом, нефтью и платиной XXI века».

Мишустин женат. У них с супругой Владленой трое сыновей. Главные увлечения премьера — хоккей и игра на фортепьяно.

 
