Общество

В США загорелся двигатель у пассажирского самолета в воздухе

Yahoo News: в США возгорание двигателя Boeing 787 привело к экстренной посадке
Kevin Hackert/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский борт Boeing 787 авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Лос-Анджелесе после того, как в одном из его двигателей произошел пожар. Об этом сообщает Yahoo.News.

«Cамолет, направлявшийся в аэропорт Ньюарк, был вынужден вернуться в международный аэропорт Лос-Анджелеса из-за возможного возгорания двигателя, сообщили официальные лица», — говорится в сообщении.

По данным представителей Федерального управления гражданской авиации (FAA) и United Airlines, рейс United Airlines вернулся в аэропорт 2 марта в 14:20 из-за проблемы с левым двигателем, и пассажиры эвакуировались из самолета по трапам и воздушным лестницам в терминал.

Как отмечается, по данным системы отслеживания рейсов FlightAware, самолет вылетел в 13:43, начал разворачиваться около 14:00 и снова приземлился в 14:19. Компания United заявила, что организовала доставку своих клиентов в международный аэропорт Ньюарк Либерти другим самолетом. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что проводит расследование инцидента.

Ранее Трамп рассказал о том, что Boeing продаст Узбекистану самолеты на $8 млрд.

 
