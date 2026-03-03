Зеленский пожелал Орбану провала на выборах

Поражения на предстоящих выборах пожелал президент Украины Владимир Зеленский премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом он заявил в интервью изданию Corriere della Sera.

«Я верю, что Орбан потерпит поражение на выборах, и тогда мы сможем возобновить нормальные отношения с Венгрией, в том числе потому, что венгерский народ не пророссийский», — отметил он.

Зеленский считает, что Венгрия имеет вес на международном уровне, но с военной точки зрения не обладает существенным весом. По мнению украинского президента, Орбан становится важным только при поддержке влиятельных политических сил.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина очень ждет поражения Орбана на выборах, поскольку при нем не может вступить в Евросоюз.

10 января стало известно, что правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» избрала действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве кандидата от фракции на пост главы правительства на предстоящих парламентских выборах.

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.

Ранее Орбан обвинял Зеленского в давлении на Венгрию из-за отказа участвовать в конфликте с Россией.