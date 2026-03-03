Размер шрифта
«Трамп в ловушке»: экономист оценил потери США от конфликта с Ираном

Экономист Селезнёв: война с Ираном ускоряет экономический кризис в США
Kevin Lamarque/Reuters

Решение Ирана не закрывать Ормузский пролив даже в условиях военного конфликта может быть связано с предварительной договоренностью с Китаем, который закупает иранскую нефть. Хотя судоходство и не ограничено, удары все-таки наносятся, но избирательно по танкерам, связанным с США. Это делает войну для Вашингтона слишком дорогой, ускоряя экономический кризис, заявил Tsargrad.tv экономист Павел Селезнёв.

Активно поддерживая судоходство и не сокращая поставки нефти, иранские власти действуют в интересах Китая, подчеркнул эксперт. В то же время, помимо связанных с США танкеров, от ракетных ударов страдает в целом вся военная и нефтяная американская инфраструктура. Это уже вызвало скачок цен на газ в Европе на 24% и задрало стоимость нефти марки Brent на 13%.

«Самый серьёзный удар Ираном нанесён дружественным США и Великобритании монархиям Персидского залива, особенно ОАЭ, бренд которых как спокойной и безопасной во всех смыслах мировой финансовой Мекке и тихой гавани для криптоинвесторов и инвесторов в недвижимость рухнул в одночасье», — подчеркнул экономист.

В то время как Иран теперь будет с подозрением относиться к дипломатии с агрессором и уже начинает отвергать все контакты с Вашингтоном, Трамп не готов к длительному противостоянию, считает Селезнёв. Происходящее уже ускоряет структурный экономический кризис в США, на фоне чего Трамп фактически загнал себя в ловушку перед предстоящими выборами в Конгресс.

Что касается конкретных прогнозов, то, по мнению эксперта, в ближайшее время газ, нефть и золото будут демонстрировать рост, причем драгметалл может подскочить в цене даже до 10-15 тыс. долларов за тройскую унцию. Скачки цен на углеводороды в первую очередь повлияют на европейцев, но затронет это и Китай, который остается стратегическим партнером Ирана. В то же время будет дорожать логистика и доставка грузов ― это уже подтверждается вынужденным обходом Суэцкого канала компанией Maersk, заключил экономист.

Напомним, Иран атаковал базы США в иракском Эрбиле, в Бахрейне, а также запустил новый ракетный залп по Израилю. Госдеп призвал американцев срочно покинуть 14 стран Ближнего Востока. Трамп заявил, что угроза атак на американские объекты и даже на территорию США его не беспокоит, поскольку «это часть войны», подробности – в хронике «Газеты.Ru».

Ранее Трамп прокомментировал информацию об «истощении» ракетных запасов США.

 
