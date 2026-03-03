Иран атаковал базы США. Онлайн событий на Ближнем Востоке

9:00

Четвертый день конфликта на Ближнем Востоке: Иран атаковал авиабазы США в Бахрейне, а также запустил новый ракетный залп по Израилю. Госдеп США призвал американцев срочно покинуть 14 стран Ближнего Востока. Трамп заявил, что угроза атак на американские объекты и даже территорию США его не беспокоит, поскольку «это часть войны».