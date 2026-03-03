Иран атаковал базы США. Онлайн событий на Ближнем Востоке

Дональд Трамп намерен завершить начавшуюся 47 лет назад «бесконечную» войну с Ираном, заявил постпред США при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.
❗️Армия Израиля вошла в южный Ливан - ЦАХАЛ атакует Тегеран и Бейрут одновременно.
Израиль и США воюют с «плохими парнями», заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News. По его словам, США и Израиль не ведут «бесконечную войну» против Ирана, он настаивает, что операция завершится быстро.
Американские военные поразили командно-контрольные пункты КСИР, иранские средства противовоздушной обороны, пусковые установки ракет и беспилотников, а также военные аэродромы, заявило Центральное командование США.
ISNA: пять бойцов военно-воздушных и военно-морских сил КСИР погибли в результате ударов США и Израиля по южной иранской провинции Бушер.
Неключевому персоналу американских посольств в Бахрейне, Ираке и Иордании, а также семьям госслужащих было приказано покинуть страны из-за угроз безопасности, заявил госдепартамент США.
Армия обороны Израиля сообщила, что одновременно наносит удары по Тегерану и Бейруту.
Четвертый день конфликта на Ближнем Востоке: Иран атаковал авиабазы США в Бахрейне, а также запустил новый ракетный залп по Израилю. Госдеп США призвал американцев срочно покинуть 14 стран Ближнего Востока. Трамп заявил, что угроза атак на американские объекты и даже территорию США его не беспокоит, поскольку «это часть войны».