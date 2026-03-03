Размер шрифта
Зеленский выдвинул новое условие для выборов на Украине

Зеленский отказался проводить выборы до заключения мира с Россией
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова провести выборы после завершения конфликта с Россией, а не установления временного перемирия. Его слова приводит газета Corriere della Sera.

«Настоящий вопрос в том: когда мы сможем провести выборы? Они, безусловно, состоятся после окончания войны, а не во время временного перемирия», — заявил Зеленский.

14 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что готов провести выборы в стране только при условии двухмесячного прекращения огня. При этом бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сказал, что руководство Украины хочет использовать 60 дней не для подготовки к выборам нового президента, а для того, чтобы перевооружить армию и сфальсифицировать результаты народного волеизъявления.

При этом 24 февраля Зеленский отметил, что находится «в пределах первого срока не по своей воле». Он подчеркнул, что его пребывание на посту президента растянулось из-за начала конфликта. Также Зеленский отметил, что будет баллотироваться на второй срок, если конфликт с Россией продолжится.

Ранее в Раде пришли к неутешительным выводам о мире с Россией.

 
