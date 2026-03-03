Журналист допустил, что Зеленскому придется возобновить работу «Дружбы»

Евросоюз может приказать президенту Украины Владимиру Зеленскому возобновить работу нефтепровода «Дружба» из-за ситуации на Ближнем Востоке. Таким мнением поделился журналист Алекс Христофору на своей странице в соцсети Х.

«Возможно, чиновникам ЕС следует приказать Зеленскому возобновить работу трубопровода «Дружба». Что-то подсказывает мне, что Европе понадобится эта нефть», — написал он.

В конце января Украина остановила транзит по «Дружбе», оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после ударов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий Киева Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

Ранее Орбан пообещал «прорвать блокаду» Украины с транзитом нефти по «Дружбе».