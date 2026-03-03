Страна глухих. Почти треть подростков рискуют потерять слух из-за громкой музыки

До 25% подростков и 48% молодежи могут лишиться слуха из-за любви к прослушиванию громкой музыки в наушниках. Пользователи наушников часто выкручивают громкость до 105 децибел при допустимом значении 75–80, — и то такая громкость считается безопасной лишь при коротком времени прослушивания. В международный день охраны здоровья уха и слуха «Газета.Ru» поговорила со специалистами и узнала, действительно ли треть молодежи России рискует частично или полностью потерять слух и можно ли это предотвратить, не отказываясь от удовольствия слушать музыку в наушниках.

Глухота давно перестала быть преимущественно возрастной проблемой, и с каждым годом растет число молодых людей, частично или полностью утративших способность слышать.

Эту тенденцию подтверждают международные исследования. Так, почти половина (48%) молодых людей и 24% подростков рискуют потерять слух из-за громкого прослушивания музыки — это более миллиарда человек во всем мире. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Южной Каролины в США. Они проанализировали результаты более 30 работ ученых со всего мира, в которых приняли участие более 19 тыс. человек в возрасте от 12 до 34 лет.

Как рассказали «Газете.Ru» опрошенные врачи, в России эта проблема также есть. Сурдологи уже давно жалуются на то, что количество пациентов с жалобами на снижение слуха растет с каждым годом, причем среди них становится все больше подростков и молодежи.

«Чрезмерное использование наушников действительно разрушает слух молодых людей. Согласно многим исследованиям, к 2050 году половина населения Земли рискует столкнуться тугоухостью, во многом из-за портативной аудиоаппаратуры. Любовь молодежи к громкой музыке в наушниках может привести к тугоухости у 1/3 слушателей. Исследования прогнозируют 1,1 млрд случаев среди 12–35-летних. Уже сейчас я и мои коллеги отмечаем рост доли подростков среди пациентов — на них приходится до 30% случаев. Через 25–30 лет текущие проблемы усилит и возрастное снижение слуха, вызванное естественным старением организма, так что рост количества людей с проблемами слуха в будущем — реалистичный сценарий», — призналась врач-сурдолог, оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина.

Однако точных данных о том, сколько людей в России на момент 2026 года страдают от проблем со слухом из-за громкого прослушивания музыки, нет. Но в 2019 году сообщалось, что в стране около 30% школьников имеют нарушения слуха из-за воздействия громких звуков, в том числе музыки в наушниках.

Причины снижения слуха

Как отмечают ученые, проблема заключается в том, что пользователи наушников нередко выкручивают громкость до 105 децибел, тогда как допустимым уровнем считается 75-80 децибел. Именно долгое прослушивание аудио на такой громкости приводит к постепенному снижению слуха, причем зачастую о проблемах люди начинают догадываться, только когда слух уже значительно пострадал.

«Но важно понимать, что пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) говорит только о риске, а не о том, что треть населения планеты обязательно станет глухими. И степень этого риска зависит от длительности прослушивания, расстояния до источника звука и его интенсивности. Так, нахождение около интенсивного звука в 100–105 дБ может повредить слух уже через 15–30 минут. Это связано с повреждением клеток внутреннего уха, которые преобразуют звуковые колебания в электрические импульсы, достигающие коры головного мозга», — объяснила врач, доцент кафедры оториноларингологии им. Преображенского Пироговского университета Юлия Левина.

Причем постепенное и незаметное для человека ухудшение слуха провоцирует его включать музыку еще громче. Появляется «порочный круг громкости» : пользователь долго слушает музыку громко, из-за этого возникает легкое снижение чувствительности (особенно на высоких частотах), в итоге музыка кажется менее яркой, удовольствие от прослушивания уже не то, поэтому человек снова прибавляет громкость. Повреждение слуха усиливается, а цикл вновь повторяется.

Самое страшное, по мнению врачей, в том, что эффект воздействия звука носит кумулятивный характер, неблагоприятные изменения в органе слуха накапливаются постепенно. Человек долгое время может не замечать снижения слуха и обращается за медицинской помощью, только когда появляется субъективный шум в ушах, значительно снижается восприятие речи.

«Снижение слуха происходит исподволь, незаметно. Этому способствуют компенсаторные механизмы в нашем головном мозге, за счет которых человек может слышать «нормально». Например, это происходит за счет способности воспринимать нормально речевые частоты в диапазоне от 500 до 4000 Гц, в то время, как слух начинает падать на высоких частотах, чего пациенты могут не замечать или жаловаться на шум в одном или обоих ушах. При появлении шума в ушах необходимо срочно обратиться к сурдологу и сделать аудиометрию — проверить слух. Зачастую, вовремя распознанный патологический процесс можно либо устранить на ранних стадиях заболевания, либо «законсервировать» и не дать ему усугублять состояние слухового анализатора человека в последующий период», — сказал Игорь Кастыро, доктор медицинских наук, врач-оториноларинголог, фониатр клиники «Будь Здоров» на Сретенке.

Если вовремя не остановить процесс снижения слуха, то вернуть его не получится. Дело в том, что громкость звука при постоянном прослушивании более 85 дБ приводит к расстройству не только звукопроводящего аппарата, но и к гибели наружных волосковых клеток кортиевого органа во внутреннем ухе (рецепторный отдел слухового анализатора, расположенный внутри перепончатого лабиринта улитки. Представляет собой совокупность волосковых или сенсорно-эпителиальных клеток). Именно гибель волосковых клеток является практически необратимой .

Если потеря слуха небольшая, то врачи назначают метаболические препараты для поддержания питания внутреннего уха. Это помогает затормозить процесс снижения слуха. Кроме того, важно скорректировать образ жизни и избегать громких звуков. В случае выраженной потери слуха, когда пациент испытывает трудности в жизни, ему подбирают слуховой аппарат. В редких случаях врачи прибегают к кохлеарной имплантации (замене улитки из внутреннего уха на специальное устройство).

Как проверить слух дома?

Изменения слуховой функции очень разнообразны. Например, при поражении сенсорных клеток во внутреннем ухе чаще первые изменения слуха касаются высокочастотной зоны звуков.

«В этом случае для первичного скрининга можно проверить, слышите ли вы: тихий писк комара, звук часов с тиканьем, птичье щебетание. Можно пройти бесплатный тест через сайты или приложения, например Mimi HearingTest. Однако данные различных приложений для оценки слуха очень приблизительные и могут давать ложные результаты», — заметила Левина.

Вылегжанина посоветовала пройти онлайн-аудиометрию: сравните пороги 250–8000 Гц с нормой ≤25 дБ. Если >30 дБ, нужно обратиться к сурдологу. Также к врачу стоит пойти, если вы замечаете частый звон в ушах или шумобоязнь.

Еще один способ проверки слуха — попросите кого-то из домашних отойти на 5–6 метров и прошептать вам что-то. В норме на таком расстоянии шепот слышно, если нет, то стоит обратиться к специалисту. Эту диагностику можно проводить в любом возрасте.

Косвенным признаком снижения слуха может стать невозможность распознать звуки в комнате, где шумно или присутствует эхо.

«Постоянная акустическая информация и при этом высокой громкости приводит к перенапряжению звукообрабатывающих зон коры больших полушарий головного мозга. Перенапряжение нейронов в этих отделах приводит к избыточному анализу звуковой информации и во вторичной и третичной коре головного мозга, ответственных за анализ звуков, речи. Головной мозг, точнее его области, отвечающие за обработку слуховой информации, теряет способность к ее узкой дифференцировке. Если вы не можете распознать звуки в комнате, где шумно или присутствует эхо, — обратитесь к сурдологу», — заявил Кастыро.

Спасать слух нужно уже сейчас

Чтобы остановить снижение слуха, важно придерживаться следующих рекомендаций:

— Контролировать уровень громкости — избегать постоянного прослушивания музыки на уровне выше 85 децибел (это примерно соответствует уровню звука работающего бытового пылесоса, по словам Левиной).

— Ограничивать длительность прослушивания — даже при относительно низкой громкости длительная нагрузка на органы слуха может негативно сказываться. Для наушников-вкладышей специалисты рекомендуют ограничить прослушивание одним часом в день на уровне громкости не выше 60% от максимальной.

Безопасно слушать музыку в наушниках рекомендуется на громкости не более 60% от максимальной (до 85 дБ) в течение 60 минут в день. При использовании правила «60/60» важно делать перерывы каждые 30-40 минут, а при более громком прослушивании (около 90 дБ) сократить время до 15 минут. Юлия Левина врач, доцент кафедры оториноларингологии им. Преображенского Пироговского университета

— Пользоваться берушами при пребывании в условиях громкого шума.

— Использовать большие наушники, не проникающие внутрь уха, — такие устройства наносят меньший вред барабанным перепонкам. Избегать наушников-«капелек», так как они направляют звук к барабанным перепонкам более интенсивно.

«На сегодняшний день, относительно безопасными считаются полноразмерные закрытые наушники с хорошей пассивной шумоизоляцией. Кроме них, безопасными считаются наушники с костной проводимостью, так как звук минует звукопроводящую систему наружного и среднего уха — от громкого звука в меньшей степени страдают барабанная перепонка, мышцы среднего уха, овальное окно и его связочный аппарат», — посоветовал Кастыро.

— Периодически проверять слух, ведь повреждения слуха могут накапливаться со временем и проявляться, когда исправить ситуацию уже сложно.